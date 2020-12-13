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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Kybele'nin tanıtım toplantısında konuştu

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Kybele'nin tanıtım toplantısında konuştu

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kybele"nin tanıtım toplantısında konuştu - Kybele heykelinden detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması - Fotoğraf çekimiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Türkiye'ye geri döndürülen bin 700 yıllık adak heykeli "Kybele"nin tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantı Çekim 

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