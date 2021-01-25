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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36’ya yükseldi

İstanbul’da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36’ya yükseldi

Drone görüntüsü

Doluluk Oranı Soğuk Hava Dalgası Kar Yağışı Sonbahar Yükselen 

-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- Megakent İstanbul’un genelinde etkili olan kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan kardan oluşan sular, barajları doldurmaya başladı.
Aralık ayında doluluk oranı % 23 seviyelerine düşen Elma barajı Ocak ayının sonunda % 36 seviyelerine yükseldi. İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının Mayıs ayında toplam doluluk oranı 66.58'e çıkmışken aynı yıl Aralık ayında yüzde 22.32 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında yükselme yaşandı yaşandı. Ocak ayının sonunda İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 32.38 seviyesine yükselirken, Elmalı Barajı ise, yüzde 23 seviyesinden yüzde 36 seviyelerine ulaştı. Baraj üzerinde oluşan yeşil tabakanın devam ettiği görüldü.
Doluluk oranı yükselen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.
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