İki adımla il değiştiriyorlar... İlleri ve ilçeleri farklı ama birlikte yaşıyorlar

- Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat’ın Yerköy ilçesinin iç içe olması ve her iki ilçeyi sadece yol ve caddelerin ayırması ilginç görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. İki ilçe merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden tamamen birleşmiş durumda. Farklı illere bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki ilçede zaman zaman ilginç görüntüler de meydana geliyor. Evleri karşı karşıya olup illeri farklı olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek arayabiliyorlar. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden yaparken Yerköylü vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla yapabiliyor. Vatandaşların mahallelerinde karşılıklı bulunan çöp konteynırlarını dahi her ilçe belediyesi kendisi alıyor. İklim olarakta her zaman Yerköy ilçesi Çiçekdağı ilçesinden 2-3 derece daha sıcak oluyor. İki ilçenin iç içe geçmesini çok ilginç bulan Tuğrul Uyar, “İki ilçeyi burada bulunan yol ve kanal ayırıyor. Mesela sanayimizin yarısı Yozgat yarısı Kırşehir il sınırı içerisinde bulunuyor. Türkiye’de ender olan bir yer. Yozgat’ın telefon alan kodu 0354, Kırşehir’in alan kodu ise 0386. Telefonlar ayrı ama yaşam şekilleri aynı. İnsanların Yerköy’de iş yeri var ama ikametleri Çiçekdağı’nda bulunuyor. Biz de öyle Kırşehirli, Yozgatlı yok, hep biriz. Yerköy’ün Hükümet Konağı ile Çiçekdağı’nın Hükümet Konağı arası 5 kilometre. Çok enteresan bir durum Türkiye’de az olan bir yer” dedi.

46 yıldır Çiçekdağı’nda yaşadığını söyleyen Kırşehir Çiçekdağı Fevzi Çakmak Muhtarı Mustafa Doğan ise “Mahalleden geçen yolumuz iki ilçeyi bölüyor. Karşı taraf Yozgat’ın Yerköy ilçesi bu taraf ise Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi. İlçeler birbiriyle iç içe girmiş durumda. Yol iki şehri ikiye bölmüş. Enteresan bir durum” şeklinde konuştu.

