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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İçme suyu hattı patladı, su metrelerce havaya fışkırdı

İçme suyu hattı patladı, su metrelerce havaya fışkırdı

-suyun havaya fırlaması detay

İlginç Görüntü İçme Suyu 

--ekiplerin çalışması detay
--Levent Olgun röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta içme suyu hattında meydana gelen patlama sonrası suyun metrelerce havaya fışkırması ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas Belediyesi ekipleri de bölgeye giderek arızayı giderebilmek için çalışma başlattı. Sivas’ta 28 mahalleye içme suyu dağıtın Bin 200’lük ana boruda Paşabahçe deposu mevkiinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası basıncın etkisiyle su metrelerce havaya fışkırdı. Suyun metrelerce havaya fışkırması ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİBESKİ) ekipleri de bölgeye giderek çalışma başlattı. SİBESKİ ekiplerinin başlattığı çalışmayla saat 16.00 ile 22.00 arasında 28 mahalleye su verilemeyecek. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve SİBESKİ müdürü Faruk Karabal da çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geldi. SİBESKİ ekipleri şehre su taşıyan borudaki arızayı giderebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, ekiplerin “Sivas’ın büyük bir kısmını besleye Bin 200’lük ana boruda bir arızamız meydana geldi. saat 16.00 civarında. Ekiplerimiz şuan tüm özveriyle çalışmalarına başladı.
Çalışmaların 5-6 saat süreceğini düşünüyoruz. Bunun için Sivas halkından biraz sabır bekliyoruz” dedi.
(VK-GF-
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