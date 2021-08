Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu

-Karınlarını doyuran yavrular

-Konteynırdan hayvan iç organlarını çıkaran anne ayı

-Karnını doyuran tilki

-Konteynırı karıştıran anne ayı

-Konteynırdan hayvan iç organlarını çıkaran anne ayı



( TUNCELİ )-Her akşam karınlarını doyurmak için buraya geliyorlar TUNCELİ



- Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki mezbahaneye alışan ayılar, yaban domuzları ve tilkiler her akşam bölgeye gelip karınlarını burada doyuruyor. Tunceli’nin Pülümür ilçe merkezinde bulunan mezbahane, yaban hayvanların her akşam karınlarını doyurdukları mekan haline geldi. Mezbahanenin konteynerini bu kez anne ve 3 yavru boz ayı ziyaret etti. Annelerinin konteyneri karıştırarak çıkardığı hayvan iç organlarıyla karınlarını doyuran yavrular daha sonra anneleriyle birlikte bölgeden uzaklaştı. Ayıların ardından bir tilki de mezbahaneye uğrayarak karnını doyurdu. Ayılar ile tilkinin karınlarını doyurmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.