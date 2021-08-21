Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu

Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu

Anne ve 3 yavrusu

Yaban Domuzları Kamera Uttu Cep Telefonu Hayvan 

-Karınlarını doyuran yavrular
-Konteynırdan hayvan iç organlarını çıkaran anne ayı
-Karnını doyuran tilki
-Konteynırı karıştıran anne ayı
-Konteynırdan hayvan iç organlarını çıkaran anne ayı

( TUNCELİ )-Her akşam karınlarını doyurmak için buraya geliyorlar TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki mezbahaneye alışan ayılar, yaban domuzları ve tilkiler her akşam bölgeye gelip karınlarını burada doyuruyor. Tunceli’nin Pülümür ilçe merkezinde bulunan mezbahane, yaban hayvanların her akşam karınlarını doyurdukları mekan haline geldi. Mezbahanenin konteynerini bu kez anne ve 3 yavru boz ayı ziyaret etti. Annelerinin konteyneri karıştırarak çıkardığı hayvan iç organlarıyla karınlarını doyuran yavrular daha sonra anneleriyle birlikte bölgeden uzaklaştı. Ayıların ardından bir tilki de mezbahaneye uğrayarak karnını doyurdu. Ayılar ile tilkinin karınlarını doyurmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı