Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Volkanik Haydarlar Gölü göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

HATAY - Volkanik Haydarlar Gölü göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

- Haydarlar Gölünün havadan görüntülenmesi (drone kamera) - Kuş türlerinin görüntüsü - Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç röportaj - Haydarlar gölünün drone ile görüntüsü Hatay 'daki volkanik Haydarlar Gölü göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor - Kışın yüzeyinin tamamen papatyalarla kaplanması nedeniyle turistleri cezbeden Haydarlar Gölü, çok sayıda türden göçmen kuşun uğrak yeri oldu - Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç: - "Hassa'daki volkanik gölümüzde yaptığımız çalışmalarda 20 tür kuş gözlemledik"HATAY (AA) - BURHAN ATEŞ - Hatay 'ın Hassa ilçesindeki volkanik Haydarlar Gölü, başta sakar meke, ak balıkçıl ve batağan olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.Amanos Dağları'nın eteklerinde kayaların arasındaki Haydarlar Gölü'nde 20 çeşitli türden kuş gözlemlenerek kayıt altına alındı.Hassa ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan volkanik göl, yüzeyinin bahar aylarında su papatyaları ile kaplanması, çevresindeki bitki örtüsünün de sazlık ve ağaçlardan oluşması nedeniyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor.Gelecek aylarda göldeki göçmen kuş türü sayısının artması beklenirken Hassa Belediyesi volkanik gölün kurumaması için zaman zaman su takviyesi yapıyor. Hatay Tabiatı Koruma Derneği, Haydarlar Gölü'nde hem çevre projeleri yürütüyor hem de devamlı olarak kuş türlerini gözleyerek kayıt altına alıyor. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine, Amik Ovası'nın tarihi, kültürel ve doğal birçok zenginliği içinde barındırdığını söyledi.

Haydarlar Gölü'nün Hatay için önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Öğünç, bölgenin canlanmasıyla gölün çok sayıda yeni kuş türüne yaşam alanı olmaya başladığını belirtti.
Hatay 'ın içinde barındırdığı doğası, barajları ve gölleriyle adeta kuş cennetine sahip bir konumda olduğunu anlatan Öğünç, şöyle konuştu:"Hassa'daki volkanik gölümüzde yaptığımız çalışmalarda 20 tür kuş gözlemledik. Türlerin yaza doğru artmasını bekliyoruz. Su canlılığının artmasıyla göle yeni tür göçmen kuşlar da gelmeye başladı.
Göldeki göçmen kuş türü çeşidi her geçen gün artıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında sakar meke, büyük ve küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl ve batağan gibi göçmen kuşları burada tespit ettik.''Öğünç, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın girişimleriyle çevre düzenlemesinin yapılmasıyla mevsimsel gölün yeni doğal bir çehre kazandığını söyledi.

Öğünç, Hassa Belediyesinin de buranın kurumaması için yaz aylarında su takviyesi yaptığını sözlerine ekledi.

Göller Kuş Cenneti Muhabir Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle ŞenlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle Şenlendi
Sığırcık Kuşlarının DansıSığırcık Kuşlarının Dansı
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement