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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

HATAY - Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

- Mobil müzenin dış görünümü - Sergilenen eşya ve görseller - Ziyaretçilerden görüntüler - Proje Koordinatörü Engin Karataş'ın açıklamalarıÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hatay 'da ziyaretçilerini ağırlıyorHATAY (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hatay lıları Çanakkale ruhuyla buluşturdu.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Hatay 'daki Köprübaşı mevkisinde ziyarete açıldı.Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilere müze içerisindeki 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı'nı anlattıklarını söyledi.

Mobil müzenin Hatay 'da yarına kadar ücretsiz ziyaretçi ağırlayacağını belirten Karataş, "Müzemiz şu anda Şehir Müzesinin hemen ön tarafında konuşlandı. Müzemizin içerisindeki vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmaktadır. Böylelikle Çanakkale Savaşı'nı insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini alarak mobil müzede ziyaretçileri ağırladıklarını kaydeden Karataş, tüm Hatay halkını beklediklerini sözlerine ekledi.

Koronavirüs Muhabir Akkale Belgesel Ziyaretçiler 

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