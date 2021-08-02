Gündoğmuş, ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı

-İlçe merkezi detay

-Helikopterler detay

-Dağdan detay

-Dumanlar detay

-Aktüel kamera

-İlçe merkezi detay

-Otobüsler detay

-Vatandaşlar detay

-Yaşlı kadının araca bindirilmesi

-Emre Özdemir röp



( ANTALYA -DRONE)- İlçe merkezi ve soğutma çalışmasının devam ettiği Dernek Dağı havadan drone ile görüntülendi ANTALYA



- Antalya’nın Gündoğmuş ilçe merkezini tehdit eden alevler kontrol altına alındı. İlçenin ve soğutma çalışmasının devam ettiği alan havadan drone ile görüntülendi. Gündoğmuş uzak noktasında 29 Temmuz’da dağlık ve kayalık alanda başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesini etkiledi. Her iki mahalledeki ve dağlık alandaki yangına 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler, ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaşımca 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.

Kadın, yaşlılar ve çocuklar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çok sayıda hava unsurunun müdahalesiyle alevler ilçe merkezine gelmeden kontrol altına alındı. Helikopterler hava kararıncaya kadar soğutma çalışması yaptı. İş makineleri, arazözler ve yangının yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı bekleyişlerini devam ettiriyor. Dernek Dağı eteklerinde devam eden soğutma çalışmaları ve ilçe, havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan olası bir tehlikeye karşı ilçe merkezinde otobüsler hazır bekletiliyor. Yangının beş gündür sürekli ilerleyiş içinde olduğunu dile getiren Emre Özdemir, “ Havadan müdahaleler bugün sıklaşsa da normal zamanda yangın tam anlamıyla söndürülemedi. Bugün ilçede yaşlılar, kadın ve çocukların tahliye kararı alındı. Bizde erkekler olarak kaldık. Olası bir duruma karşı gerekli tedbirleri aldık ve bekliyoruz” dedi.

(İA-

