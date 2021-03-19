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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
GÜMÜŞHANE - Kış uykusundan anne ayı ve 3 yavrusu kameraya yansıdı

GÜMÜŞHANE - Kış uykusundan anne ayı ve 3 yavrusu kameraya yansıdı

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - Kış uykusundan uyanan ayıların mağaradan çıkması - Anne ayı 3 yavru ayının yiyecek araması - Ayıların mağaraya geri dönmesi Gümüşhane 'de kış uykusundan anne ayı ve 3 yavrusu kameraya yansıdıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.Kentin Şiran ilçesi kırsalında kaçak avcılıkla mücadele çalışması yürüten ekipler, kırsaldaki bir mağarada hareketlilik gözlemledi.Mağarayı gözlem altına alan ekipler, sarp kayalıklarda kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bir ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi.Görüntülerde, kış uykusundan uyanan ayı ve yavrularının yiyecek arayışları ile toprağı eşelediği anlar yer alıyor.

Kayalı Kaçak Kaçak Avcı Kış Uykusu Avcılık 

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