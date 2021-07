Gölbaşı Belediyesi yangından etkilenen bölgelere ağaç dikecek

-konuşmalar

- Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nda üretim yapan büyük ölçekli firmaların yöneticileri ile ev sahipliği yaptığı kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Orman yangınları sonrası el ele yaraların sarılması noktasında destek isteyen Şimşek “Bu zor günlerin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

Gölbaşı’nda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların ve fabrikaların yöneticileri, temsilcileri ile düzenlediği kahvaltı programında bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, son 48 saattir yurdu etkisi altına alan orman yangınları ile ilgili çağrıda bulundu. Zamanın birlik olma vakti olduğunu dile getiren Başkan Ramazan Şimşek “Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları ile ilgili birlik olma vakti. Siz değerli iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Fabrikalarınız, şirketleriniz adına yapacağınız her ağaç bağışı gelecek nesillerimiz, bizler için can suyu olacak. Başlatacağımız ağaç dikme kampanyamız ile en kısa zamanda etkilenen bölgelerimize fidan desteğinde bulunacağız. Gelin hep beraber yapacağımız desteklerimiz ile geleceğimize umut olalım. Ülkemizin dört bir yanını etkisi altına alan yangınların bir an önce kontrol altına alınması en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.