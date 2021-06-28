Gökyüzünü kaplayan toz bulutlarının gün batımıyla mest eden görüntüsü

-Gün batımından görüntü

-Toz bulutlardan detaylar



( VAN ) VAN



- Van’da öğle saatlerinden gökyüzünü kaplayan toz bulutları gün batımıyla birlikte kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu. Öğle saatlerinde Van semalarını kaplayan ve bazı bölgelerde yağmur yağışına neden toz bulutları, gün batımıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımıyla birlikte gökyüzünü kaplayan bulutlardan süzülen güneş, görüntüsüyle en büyük gezegen olan Jüpiter’i andırdı. Ortaya çıkan manzara güneşin batışla birlikte son buldu. (YLM-

