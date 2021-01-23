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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gizli cennette soğukla gelen görsel şölen...Metrelerce uzunluktaki sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluştu

Gizli cennette soğukla gelen görsel şölen...Metrelerce uzunluktaki sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluştu

drone görüntüsü

Ölümsüz Atmosfer Şelale Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Şelalenin yerden detayı
-Vatandaşlar ile röp.
-Buz sarkıtlarından detay

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Dipsizgöl Şelalesi adeta dondu, metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı SİVAS

- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Dipsizgöl Şelalesi adeta dondu, metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte dondurucu hava hayatı olumsuz yönde etkilerken bir taraftan da görsel bir şölen sundu. Sivas’ın Doğanşar ilçesine uzaklığı 16 kilometre olan Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle adeta dondu. Metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının oluştuğu, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Yolun alt kısmında kaldığı için görülmesi zor olan ve gizli cennet olarak da adlandırılan şelale, bazı doğa severlerin uğrak mekanı oldu. Kar yağışı ve soğuk havanın bütünleştiği şelalede vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. “Yazın ayrı bir güzel kışın ayrı bir güzel” Viyana’dan ailesi ile birlikte memleketi Sivas’a gelen Yavuz Bozkurt, şelalenin yazın ayrı kışın ayrı bir güzel olduğunu söyleyerek, “Ben yazın buraya gelmiştim şelaleyi görmüştüm gerçekten çok güzel. Gurbetçi kardeşlerime tavsiye ediyorum, Avrupa’da olsun diğer farklı ülkelerde olsun kesinlikle buraya davet ediyorum gelsinler. Sivas’ın güzelliklerini görsünler. Yazın ayrı bir güzel kışın ayrı bir güzel. Biz kış manzarasını görmek için ailecek geldik. Şuan ki manzaraya baktığımız zaman gerçekten çok sıcak bir atmosfer var. Burada çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz” dedi.

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