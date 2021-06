Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasında 21 milyon kişiye ulaşıldı, 664 milyon lira tasarruf sağlandı

-Emine Erdoğan'a tablo hediyesi

( ANKARA ) -- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli:-"790 bin söz ile, çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyada en çok söz verilen kampanya rekoru Guinness nezdinde tescil edildi" ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte hayata geçirdiği “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyasında toplamda 21 milyon kişiye ulaşıldı. Projeyle, tüketici, pazarcı, esnaf, çocuk, şefler, özel sektör temsilcileri gibi toplumun birçok kesimine temas edildi ve gıda israfı konusunda toplamda 664 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyasının birinci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu ve kampanya paydaşları ile kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 100’den fazla sektör paydaşıyla Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlandığını hatırlattı. Tüm dünyada her yıl 1,3 milyon ton gıdanın israf edildiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, bunun da üretilen gıdanın üçte birine denk geldiğini söyledi.



Türkiye’de her yıl 19 milyon ton gıdanın israf edildiğine işaret eden Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde toplam israf edilen gıdanın oranının yüzde 55’i bulduğu göz önünde bulundurulduğunda, kampanyanın Sıfır Atık konseptine de doğrudan hizmet ettiği görülecektir. Kampanyamızın amacı, gıdanın israf edilmesine engel olarak atık haline gelmesinin önüne geçmektir” dedi.

1 yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları kamuoyu anketleri ile görmekten memnuniyet duyduklarını bildiren Bakan Pakdemirli şu değerlendirmede bulundu: “Gıda israfında pandemiye rağmen ülke için toplam tasarruf 664 Milyon TL bir tasarruf sağlandı. Hem gıda alışverişlerinin planlanmasında hem de gıdaların korunmasında tüketici duyarlılığının arttığı ve STT (Son Tüketim Tarihi) ve TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi) kavramlarına yönelik farkındalığın yüzde 20’lik bir oransal düzeyde artış gösterdiği anketlere yansıdı. Fazla/yanlış pişirme kaynaklı gıda kayıplarında yüzde 13 ila 22 oranında azalma olduğu, israf edilen gıdaların yeniden değerlendirme oranında yüzde 45-55 seviyelerinde ciddi bir artış olduğu belirlendi. Kampanyanın yüzde 24’lük hatırlanma oranıyla beklentinin üstünde bir bilinirliğe sahip olduğu çalışmalara yansırken, kampanyayı duyanların yüzde 93’ünün kampanyayı faydalı bulduğu, yüzde 84’ünün ise kampanyadan sonra gıda israfına karşı daha dikkatli olmaya başladığı analiz edildi. "1 yıl içinde hedef değeri aşıldı" Projenin bir yıl içerisinde hedeflenen başarı değerini aştığını kaydeden Bakan Pakdemirli, neler yapıldığıyla ilgili şunları kaydetti: “Proje kapsamında hazırlanan Türkiye’nin ilk Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirlenen eylemlerin yüzde 50’sinde ilerleme kaydedildi. Projeyle, tüketici, pazarcı, esnaf, çocuk, şefler, özel sektör temsilcileri gibi toplumun birçok kesimine temas edildi. Sosyal medya canlı yayınları ve paylaşımları ile 21 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. “Söz Ver Rekor Gelsin!” hareketiyle, 790 bin söz ile, “Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyada en çok söz verilen kampanya” rekoru, Guinness nezdinde tescil edildi. Milli Eğitim Bakanımız ile beraber çekilen EBA TV programı ve FAO ile birlikte hazırlanan animasyon çizgi filmi ile çocuklara ulaşıldı. Pandemi şartları el verdiğince, fiziksel olarak düzenlenen, Gıdanı Koru Mutfağı etkinlikleriyle, tüketiciler hem gıda israfı hakkında bilgilendirildi hem de farklı yöresel tarifler ile yemek yapma pratiklerini geliştirdi. Türkiye Belediyeler Birliği ile gıda bankacılığı çalıştayı düzenlendi.

Sosyal farkındalığı artırmak için ülkemizin dört bir yanı, yerel yönetimler ve Bakanlık teşkilatımızca Gıdanı Koru görselleri ve mesajları ile donatıldı. Perakende sektörü ile iş birliği yapılarak, olgunlaşan taze meyve ve sebzelerin indirimli satılması teşvik edildi. Hotel, restoran, kafeler (Ho-Re-Ka) için kılavuz çalışmaları tamamlandı.” "Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyada en çok söz verilen kampanya" Toplantıda, web sayfası üzerinden vatandaşların katılımıyla verilen 790 bin söz ile, “Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyada en çok söz verilen kampanya” rekoru, Guinness nezdinde tescil edildiği açıklandı. Etkinlikte ayrıca, Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler’in "Grown for a Bin” (Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş) isimli fotoğraf sergisi de yapıldı. Sanatçı fotoğraflarında, gıda israfı sorununa dikkat çekerken kültürel çeşitliliği de dikkate alarak tüketici alışkanlıklarının nedenlerine ışık tutmayı amaçlıyor. 32 fotoğraftan oluşan serinin başlığı, üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkatleri çekiyor.