Gelişi güzel atılan maskeler çevreyi ve insan sağlığını tehdit ediyor

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( KASTAMONU )- Pandemi süreci yeni bir çevre kirliliği ortaya çıkardı KASTAMONU



- Dünya Çevre Günü etkinlikleri sırasında vatandaşları maske atıkları konusunda uyaran Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, maske atıklarını sokaklarda, yerlerde, su kanallarında, çöp kenarlarında görmeye başladıklarını ve bunun da yeni bir çevre kirliliği sorununu oluşturduğunu kaydetti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, ‘Sıfır Atık Projesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Türkiye genelinde başlatılan bir proje olduğunu hatırlatarak, “Kastamonu Suyunu Koru Platformu olarak yapılan tüm çevreci faaliyetleri gönülden destekliyoruz. Sıfır Atık Projesi, evimizden çıkardığımız çöpün büyük oranda azaltılmasıdır. Çöplerimizi ayırmadan ya da gelişi güzel çevreye atmak, doğal kaynaklarımızın hızla tüketilmesine ve gelecekte ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına işaret ediyor. Bu sebeple var olan doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri kazanılarak üretime tekrar dahil olması büyük önem taşıyor" dedi.

Virüs koruyucusu çevre kirleticisi haline geldi Pandemi sürecince yeni bir çevre kirliliği sorunu oluştuğuna değinen Bahar Çakır, "Dünyamız ve ülkemizin pandemi ile mücadele ettiği bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. Ancak pandemi ile çevre kirliliği sorunlarımıza bir yenisi daha eklenmiş oldu maske atıkları. Sokaklarda, yerlerde, su kanallarında, çöp kenarlarında atık maskeler görmeye başladık bu da pandemi ile birlikte yeni bir çevre kirliliği sorununu oluşturdu. Plastik şişeler, lavaboya döktüğümüz atık yağlar, ayrıştırmadan attığımız her bir çöp geleceğimiz için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bugünlerde haberlerde izlediğimiz Marmara denizindeki deniz salyası sorunu çevre kirliliğine üzücü bir örnektir. Doğanın bize sunduklarının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Suyumuz, ağaçlarımız ve çevremiz bize bir emanet” diye konuştu.

“Sıfır Atık Projesi ile geçtiğimiz yıl bin 22 ağaç kesilmekten kurtarıldı” Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap ise, Sıfır Atık Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl bin 22 ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirterek, “Sıfır Atık kapsamına geçilmesi sonucu ilimiz genelinde de 2020 yılında 300 ton kağıt, 38 ton plastik ve 10 ton cam toplanarak, 1022 ağaç kesilmekten kurtarılmış bin 684 metreküp su tasarrufu, 300 bin 000 kwatt/saat enerji ve 24700 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. Bugünkü etkinliğimizin temalarından birisi de su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması hususudur. Ülkemiz de su zengini değildir. Ayrıca son yıllardaki küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının debilerinde yaşanan azalmalardan dolayı suyumuzu ne kadar dikkatli ve tasarruflu kullanmamız gerektiği karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara tasarruf aparatı hediye edildi Konuşmaların ardından Bahar Çakır ve İl Müdürü Marşap, vatandaşlara geri dönüşümden elde edilmiş kumbara ile tasarruf amaçla musluklara takılan aparat hediye etti. (Vİ-GY

