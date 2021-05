Gelincik tarlası görenleri mest etti

-gelincik toplayanlardan detay

- Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı bin rakımlı Belenova ve Ovacık Mahalleleri, yüksek rakım nedeniyle geç gelen baharın etkilerini yeni yeni yaşamaya başladı.

Tarlaları süsleyen gelincik çiçeklerinin açmasıyla birlikte şifa arayanlar ve fotoğraf tutkunları mahalleye akın etti. Baharın müjdecisi, tarlaların süsü gelincik çiçekleri, şifa arayanların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi alanı oldu. Aydın’ın bin rakımlı yaylalarında yaşayanların pek de ilgisini çekmeyen gelincik çiçekleri, doğa tutkunu fotoğrafçılarla birlikte gelincik çiçeklerinin şifa deposu olduğunu bilenlerin ilgi odağı oldu. Kırmızıya boyanan tarlalarda hem fotoğraf çektiren he de topladıkları gelincik çiçeklerinden şifa arayanlar muhteşem manzaranın da tadını çıkarmadan edemedi. Tarlalarda doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor. Şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincikler, öncelikle şifa arayanların ilgisini çekerken bölgeyi sık sık ziyaret eden fotoğraf meraklıları da en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışıyor. Aydın’ın Kuyucak İlçesine bağlı bin rakımlı Ovacık ve Belenova Mahalleleri sınırlarında bulunan gelincik tarlalarına gelen ziyaretçiler bir yandan fotoğraflarla anı ölümsüzleştirirken öte yandan da gelincik çiçeklerinden toplayarak şifa arayışına girdi. Gelincik tarlasında bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, muhteşem manzara nedeniyle adeta şaşkına döndüklerini ifade etti.

Bazı ziyaretçiler de topladıkları gelinciği evdeki eşine götüreceğini belirtti.

“Gelincik her türlü derde şifa “ Gelincik çiçeklerinin büyüsüne kapılan ziyaretçilerden Güldeniz Zengin, gelinciğin güzel olduğu kadar her türlü derde şifa olduğunu da ifade ederek; “Gelincik her türlü derde şifa. Aynı zamanda bunun reçelini yapmak için de toplamaktayız. Şu ana kadar gördüğüm en güzel gelincik tarlası. Bu yaşıma geldim hiç böylesini görmedim” dedi.

“Reçel yapıp kışın yiyoruz” “Gelinciklerden toplayarak reçel yapacaklarını belirten Asil Bayav, “Gelinciklerden toplayıp reçel yapıyoruz. Şu anda Kuyucak’ın bin rakımlı Belenova bölgesindeyiz. Bunların her derde deva olduğu söyleniyor. Biz her yaz bunları toplayıp reçel yapıp kışın yiyoruz. Hayatımda bu kadar güzel gelincik manzarası ve böyle güzel bir tarla görmedim” dedi.

Gelincik çiçeği; Türkiye'deki bazı bölgelerde şerbeti yapılıp içilen Gelincik Çiçeği'nin en çok araştırılan etkilerinden biri ağrı kesici özellikleridir. İçerisindeki aktif maddelerden biri hastanelerdeki en etkili ağrı kesicilerden olan morfindir. Gelincikte bulunan demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için temel mineraldir. Ayrıca, kepekli saçları tedavi etmek için yaprakları kaynatılıp saça sürülür. Bu işlem düzenli yapıldığı takdirde saçın tamamen kepeklerden korunduğu bilinmektedir. Aroması ve doğal rengi ile Gelincik Çiçeğinden ayrıca reçel ve daha birçok yiyecek ve içecek üretilebilmektedir. Şifa deposu olarak bilinen ve araştırmacıların her geçen gün ilgisini çeken Gelincik Çiçeği, doğal yaşamın da vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.