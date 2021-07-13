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Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi

Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi

LAVANTALAR

Asad Hatıra Fotoğrafı Akkale Ziyaretçiler 

-TOPLANANLAR
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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgeye hem görsel hem de katma değerler sunmaya devam ediyor. 'Tarihi Alanda Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında, 6 dekar alana 5 bin lavanta fidesi dikilirken, çiçek açan lavantalar renkli görüntüler oluşturdu.Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyü girişinde 2019 yılında başlatılan 'Tarihi Alanda Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 6 dekar alana 5 bin lavanta fidesi dikildi. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, kırsal turizmi hareketlendirmek, Tarihi Alan’da turizm çeşitliliğini arttırmak hedefiyle Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyündeki lavantaların bakımı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli tarafından titizlikle yapılırken, lavanta bahçesinin hasadı önümüzdeki günlerde yapılacak. Renkli görüntülere sahne olan lavanta bahçesi, tarihi alanı gezen vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle gezildi. Yerlisinden yabancısına gezmek için gelen vatandaşlar, çiçek açan lavantalar arasında hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Bu yıl lavanta dikim oranının arttığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Arkamızda görmüş olduğunuz lavanta tarlaları gün geçtikçe daha da artmaya başladı.
Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin ilk öncüsüyüz. Çok şükür, halkımız da bu güzel bitkiyi sahiplendi ve ekmeye başladılar. Şimdi, Tarihi Alan Başkanlığı’nda birçok noktada lavanta tarlalarını görmüş oluyoruz. Hayalimiz şu; rengarenk ve renk cümbüşü içerisinde bir tarihi alan istiyoruz. Gelen ziyaretçilerin hem tarih içinde bir yolculuk hem de doğal bir renk cümbüşünün içerisinde ziyaretlerini yapması. Hal böyle olunca, buraya olan ilgi daha da artacak. Ziyaretçiler daha çok keyif alacak, fotoğrafçılar daha çok buraya gelecek” dedi.
Geçen yıl hasadı yapılan lavantalardan üretilen kolonyalar, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından konuklara hediye edildi.
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