GAZZE - Filistinli Bakan Yardımcısı, Gazze'de yeniden imarın temmuz ayında başlayabileceğini söyledi (1)
: - Gazze 'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan ile röportajGAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze 'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail saldırılarının ardından yıkıma uğrayan Gazze 'nin yeniden imarı için çalışmaların temmuz ayında başlayacağını, gerekli malzemelerin İsrail değil, Mısır üzerinden kente gireceğini söyledi.
Serhan, Gazze Şeridi'nden bir heyetle Mısır'da gerçekleştirilen 5 günlük temasların ardından imara ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.
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