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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Filmleri aratmayacak keçi kurtarma... Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Filmleri aratmayacak keçi kurtarma... Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

AFAD ekiplerinin kayalıkta keçi kurtarma operasyonu (drone görüntüler)

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Kayalı Bild Keçi 


- Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyünde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Erzincan merkeze 108 kilometre uzaklıkta bulunan Beğendik köyünde sürüden ayrılan 4 keçi, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan sürü sahibi durumu Erzincan AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti. (MA-AA)
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