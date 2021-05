Etleri daha lezzetli olması için taş üzerinde pişiriyorlar

-Ateşin yakılması ve taşın üzerine koyulup bekletilmesi

-Etin taş üzerine döşenmesi

-Etin pişmesi ve döndürülmesi



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Yaylaları'nda pikniğe giden yörenin yerlisi Goyan aşireti mensubu piknikçiler kuşbaşı doğradıkları etlerini taşlar üzerinde pişiriyorlar. Yaylada ateşe dayanıklı taş tava anlamına gelen ince ve geniş seleber dedikleri taşlar bulan vatandaşlar taşları yıkadıktan sonra etlerini bunların üzerinde pişiriyor. Ateşin üzerine konulan taş iyice ısındıktan sonra kuyruk yağını taşın belli noktalarına bırakıp yağı taş üzerinde eriten vatandaşlar daha sonra kuşbaşı doğradıkları etlerini taşın üzerine döşüyorlar, taşın hazır hale gelmesi yaklaşık 30 dakikayı buluyor. Etin taş üzerinde pişmesi ise taşın kalınlığı ateşin kızgınlığına göre 30 ile 40 dakika arasında değişiyor. Taşta kebap yapan vatandaşlar bunun normal tavalardan şişlerden ve kavurmalardan on kat daha güzel olduğunu söylüyor. Yaylada piknik yapan Goyan aşireti lideri Hazım Babat, "Eskiden pikniğe veya ava gittiğimizde her zaman tava veya tencere bulamazdık. Biz seleber diyoruz, her taş olmaz ateşe dayanıklı ateşte patlamayan taşları bulduktan sonra güzelce yıkıyoruz, daha sonra ateşin üzerine koyuyoruz taşımız iyice ısınıyor, etlerimizi ısınan taşın üzerine diziyoruz çok lezzetli oluyor, saçta yapılan tencerede yapılan veya kavurmadan daha lezzetli oluyor" dedi.