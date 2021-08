Eskişehirli vatandaşlar bu pislikten bıktı

-Çöplerden detay

-Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz ile röp.

-Huriye Kuşçu ile röp.

-Yaşar Bucuk ile röp.

-Su içerisindeki lastikten detay

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz: “Fareler evleri talan ediyor”- Sütlüce Mahallesi sakini Huriye Şen: “Hava kararınca kanala her şeyi atıyorlar” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 3 mahalleden geçen sulama kanalında suyun azalmasının ardından ortaya çıkan çöpler ve kötü koku vatandaşları canından bezdirdi. Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce, Esentepe ve Yeşiltepe mahallelerinden geçen sulama kanalında su miktarı azalınca, atılan çöpler ortaya çıktı. Pislik nedeniyle 3 mahallede kötü koku hissedilirken, yosunların kapladığı kanal içerisinde fare ve yılan da görüldü.

Kanal yakınlarında ikamet eden vatandaşlar, bazı evlere fare girdiğini belirtti.

Bazı noktaları tamamen kuruyan kanal içerisine ve kenarına atılan çöpler ise adeta pes dedirtti. Suyun çekildiği yerlerde ortaya çıkan otomobil lastiği, poşet, ambalaj, pet ve metal şişeler duyarsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Çöplerin arasında yüzerek kanalda yiyecek arayan ördekler ise dikkatlerden kaçmadı. “Fareler evleri talan ediyor” Mahallede fare sayısının arttığına vurgu yapan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, “Vatandaş artık isyan ediyor. Sinek, böcek, fare ve yılandan bıktık ve çözüm bulamadık. Buranın fareleri evleri talan ediyor. Sinekler mahallede huzur vermiyor. İlaçlama yetişemez oldu. Bu pisliğin yüzde 90’ı; Ertuğrulgazi, Çamlıca ve Uluönder tarafından geliyor. Bu sene su kıtlığından dolayı su da vermediler. Benim insanlarım kokudan dolayı evde oturamıyor. Atılan sineklerden dolayı sinekler larvalanıyor ve ilaçlama yetersiz kalıyor. Covid-19 ile birlikte yaşıyoruz. Öncelikle Yeşiltepe ve Sütlüce halkına sesleniyorum. ‘Lütfen çöplerinizi kanala atmayın.’ Kendi temizliğimizi kendimiz sağlayalım” diye konuştu.

“Hava kararınca kanala her şeyi atıyorlar” Pislik nedeniyle farelerin arttığını söyleyen Sütlüce Mahallesi sakini Huriye Şen, gece saatlerinde kanala çöp atanların olduğunu belirterek, “Sivrisinek ve kötü koku çok oluyor. Fareler bodrumlara giriyor. Bu durumdan herkes şikayetçi. Bu çöpleri bazıları atıyor. Özellikle hava kararınca her şeyi atıyorlar. Evimize de fare girdi. 3 tane öldürdük ve büyüktürler. Kapıların altından giriyorlar” ifadelerini kullandı. “Kanalın üzerinin kapanmasını istiyoruz” Kanalın daha fazla kirletilmemesi için önlem alınması gerektiğini kaydeden mahalle sakini Yaşar Bucuk, “Kanalın burada pis ve susuz olması kokuyla birlikte sivrisinekleri çevreye yayıyor. Bu yönden ya temizlik ya da kanalın üzerinin kapanmasını istiyoruz. Kendini bilen kişiler buraya çöp atmaz. Bu fareler kanal boyunda geziyor. Benim evim kanala yakın olduğu için görüyorum. Fareler yola ve çöp bidonlarına geliyor. Kanalın üzerinin kapanmasını istiyoruz” dedi.

(AG-HA-Y)