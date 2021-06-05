ERZİNCAN - Jandarmanın bulduğu yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı
- Yaralı balaban kuşunun Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülmesi Erzincan 'da jandarmanın bulduğu yaralı balaban kuşu tedavi altına alındıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da jandarma trafik ekiplerinin yaralı bulduğu balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.Çukurkuyu beldesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mezarlık mevkisinde yaralı bir balaban buldu.Jandarma aracına alınarak su verilen kuş, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Tedavi altına alınan kuşun, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği öğrenildi.
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