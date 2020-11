Enkazdan çıkarılan kediler tedavi altına alındı

-tedavi edilirken görüntüsü

- İzmir'i sarsan depremin ardından arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan kurtarılan 14 kedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale ekiplerinin nakil araçlarıyla Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavi altına alındı. Poliklinikte tedavisi yapılan kediler arasında enkazdan yüz saat sonra kurtarılan bir kedi de bulunuyor. İzmir depremi pek çok canın mucize kurtuluşuna tanık oldu. Arama kurtarma ekiplerinin büyük özverisiyle gece gündüz demeden günlerce süren çalışmalar sonucu çoğunluğu Rıza Bey apartmanından olmak üzere 14 kedi de enkazdan kurtarılarak tedavi altına alındı. Enkaz bölgelerinde nöbet tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale ekiplerinin nakil araçlarıyla Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirilen kediler, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Durumları iyi Polikliniğe getirilen kedilerden ilkinin depremden 75, sonuncusunun ise yüz saat sonra kurtarıldığı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan, 24 saat hizmet veren poliklinikte enkazdan kurtarılan kedilerin öncelikle ağır travma durumunda olup olmadığını incelediklerini belirterek, "Birçoğunun durumu iyiye gidiyor. Ortopedik bir sıkıntıları yok. Enkazdan kurtarılanların yanı sıra enkaz çevrelerinden alıp tedavi ettiğimiz kediler de var. Ayrıca çadırlarda şu an geçici olarak barınan yurttaşlarımızın kedi ve köpekleri bulunuyor. Onları da parklarda enfeksiyon riskinden korumak için ekiplerimiz iç ve dış parazit aşılarını yapıyor" diye konuştu.

Belli bir sürede alınmazlarsa sahiplendirilecekler Ziyan, enkazdan kurtarılan kedileri sahiplenmek isteyen pek çok İzmirlinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptığını belirterek, "Sağ olsun İzmirliler büyük bir duyarlılık gösterdi. Tedavileri tamamladıktan sonra sahipleri tarafından belli bir süre içinde alınmayan kedilerin başvuran kişilerle irtibata geçerek sahiplendirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Çadır alanlarındaki can dostlar da unutulmadı Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geceyi ve günü dışarıda geçiren depremzedelerin can dostlarının antiparaziter tedavilerini tamamladı. (HG-ÖA)



