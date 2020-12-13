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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

- En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

-Sahil detayı

Sokağa Çıkma Yasağı 

--Kel Dağı detay
--Köpekler detay
--Sahiller detay

( HATAY ) HATAY

- Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Hatay'ın Samandağ sahili sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşti. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında dünyanın en uzun sahillerinden biri olan sahil sessizliğe büründü. Köpeklere kalan sahildeki sessizlik dalga sesleriyle bozuldu. Sessizleşen sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. (ALC-
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