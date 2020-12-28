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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elmalı Barajında korkutan görüntü: suların 4'te 3'ü çekildi

Elmalı Barajında korkutan görüntü: suların 4'te 3'ü çekildi

Drone görüntüsü

Doluluk Oranı Deniz Seviyesi 

- Suları çekilen baraj
- Detay

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul-

-İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 21.11 seviyesine inerek son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı barajı oldu. Baraj gölünün su havzasındaki doluluk oranı yüzde 23.7’ye düşerken, barajdaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi. İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor. Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 seviyelerine kadar düştü. 3 aylık süreçte, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi. (AZ-
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