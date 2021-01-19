Elazığ kar yağışı ile beyaza büründü, eğiteme ara, engelli ve hamilelere izin verildi

-Vatandaşların araçlarını temizlemesi

-Kar yağan cadde ve sokaklardan detay

-Yoğun kar altında vatandaşların yürümeye çalışması

-Belediye çalışanlarının çalışmasından detay

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza büründü. Valilik kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim kurumlarının tatil edilip, hamile ve engellilere idari izin verildiğini bildirdi. Meteoroloji'nin uyarısın yaptığı kar yağışı, 2 gündür ilçelerde sürerken, dün gece itibariyle de Elazığ'ın merkezinde etkili oldu. Sabaha kadar etkili olan ve halen devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışma yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yüz yüze eğitime ara, hamile ve engelliler idari izin verildi Valilikten yapılan açıklamada," İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 19.01.2021 Salı günü yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. "Çok uzun zamandır bekliyorduk" Uzun zamandır bekledikleri kar yağışının Elazığ’da etkili olduğunu belirten vatandaşlardan Bilal Demir, “Uzun zamandır bekliyorduk ama biraz geç oldu. Şuanda ise fazla oldu ve zorluk yaşıyoruz. Ülkemiz şuanda bir susuzluk ve kuralık problemi yaşıyor. İnşallah, bu kar bu susuzluğa en azından bir dermen olacak” dedi.

Vatandaşlardan Mesut Erdem ise “Çok uzun zamandır Elazığ’da beklediğimiz bir kardı. Geçen sene kar yağdı ama ben burada değildim. Bilindiği üzere, memleketimizde kuraklık da var, inşallah böyle devam eder. Hem çocuklarımıza hem bize hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

(RY-HİV-



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