EL MAĞTAS - Filistinli kadın 24 yıldır göremediği ailesiyle Ürdün Nehri'nin karşı kıyılarında hasret giderdi (2)
: - Aile yakınlarının Ürdün Nehri'nin karşı kıyılarında hasret gidermesi - Aile yakınlarının göz yaşı dökmesi - 11 yıldır göremediği ailesine gözyaşları içerisinde el sallayan Riba es - Selamiye ile röportaj - Aile yakınlarının birbirlerine seslenerek özlemlerini ve sevgilerini iletmeye çalışması - Ailelerin ayrılırken gözyaşı dökmesiEL MAĞTAS (AA) - KAYS EBU SEMRA - İsrail'in kimlik kartı vermemesi nedeniyle yurt dışına çıkamayan Filistin li Sena Muhammed, Ürdün'de yaşayan ailesiyle 24 yıl sonra ilk kez Şeria (Ürdün) Nehri'nin karşı kıyılarında buluşarak sarılmadan sadece uzaktan el sallayarak özlem giderdi.İsrail'in kimlik kartı çıkarmasına ve aile birleşimi sağlamasına izin vermediği 50 bin Filistin liden sadece biri olan Sena, kimliği olmadığı için gelin geldiği Batı Şeria'dan ailesinin yaşadığı Ürdün'e gidemiyor.Aynı zamanda İsrail, Filistin kökenli Ürdünlülerin de işgal altındaki Filistin topraklarına ziyareti özel ve pahalı izinlere bağlıyor.
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