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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - 'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı

EDİRNE - 'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı

EDİRNE - "Rotahane Projesi" ile Edirne 'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı - Gezi heyetinin şekerleme imalathanesi ziyareti - Tatlı tadımı - Oyuncu Açelya Akkoyun'un röportajı - Tiyatrocu Özgür Özgülün'ün röportajı"Rotahane Projesi" ile Edirne 'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldıEDİRNE (AA) - Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Edirne 'ye gelen sanatçı, gurme ve turizmcilerden oluşan heyet, kente Osmanlı'dan miras tescilli lezzetleri tattı."Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Edirne ayağında, heyet, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini gördü.Programın son gününde kente Osmanlı'dan miras kalan tatlıların yapıldığı bir imalathaneyi gezen heyet, şekerlemeci Arif Meriç'ten tatlıların yapılışını ve tarihi geçmişini dinledi. Kentin meşhur lezzetleri, sanatçı ve gurmelerden tam not aldı.Oyuncu Açelya Akkoyun, AA muhabirine, Edirne 'nin önemli bir turizm şehri olduğunu ve kenti çok beğendiğini söyledi.

Edirne lilerin kendilerini misafirperverlikle karşıladığını belirten Akkoyun, " Edirne 'de tarihe, kültüre ve insana dair her şeyi buldum. Rotahane'ye bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Kentin lezzetleri çok güzel. Tava ciğeri, tatlıları çok lezzetli. Edirne gezilip görülmesi bir yer." şeklinde konuştu.
Tiyatrocu Özgür Özgülün ise keyifli ve lezzetli bir gezi programı geçirdiklerini belirterek, "Gastronomisi beni çok etkiledi. Ciğeri, köftesi, badem ezmesi, kavala kurabiyesi hepsi çok güzel. İnanılmaz bir şehir." dedi.

Tron Astronomi Muhabir Başkent İmalathane 

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