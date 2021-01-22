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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Edirne’de yoğun sis...Tarihi köprü sislerin arasında kayboldu

Edirne’de yoğun sis...Tarihi köprü sislerin arasında kayboldu

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( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde bulunan tarihi köprüler adeta gözden kayboldu. Edirne’de, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis dolayısıyla görüş mesafesi özellikle yüksek kesimlerde yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin simgesi tarihi taş köprüler adeta gözden kayboldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sis nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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