DÜZCE - Köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı
- İki duvar arasına sıkışan inekten görüntüler - İtfaiyenin çalışmasından görüntüler Düzce 'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.Merkeze bağlı Bahçeköy'de köpeğin kovaladığı inek, ahır ile evin avlusuna ait duvarların arasına sıkıştı.Durumu fark eden köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu duvarı balyozla kırarak ineği bulunduğu yerden kurtardı.İnek, sahibine teslim edildi.
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