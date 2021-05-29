Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - 'Karadeniz ticaretinin bekçisi' Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

DÜZCE - 'Karadeniz ticaretinin bekçisi' Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

DÜZCE - "Karadeniz ticaretinin bekçisi" Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Akçakoca'da bulunan Ceneviz Kalesi'nin havadan görüntüleri (drone) - Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın kale içerisinde yürümesi - Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile röportaj"Karadeniz ticaretinin bekçisi" Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan kalede yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı - Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz: - "Pandemi sürecinin hafiflemesiyle güzel bir açılışla kalemizi tamamen hizmete sunacağız"DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ/İSA KELEŞ - Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi restore edildi.Batı Karadeniz'de doğa ve kültür turizmini bir arada yaşatmak ve bölgenin potansiyelini geliştirmek amacıyla kalede yaklaşık 8 yıldır aralıklarla devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Düzce 'nin 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde bulunan 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla tarihi yapı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıktı.Batı Karadeniz Bölgesi'nde denize sıfır konumuyla tarihin izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen mavi bayrağa sahip plaj da bulunuyor.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
- "Vatandaşlarımızı Ceneviz Kalesi'ne bekliyoruz"Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, vatandaşları Ceneviz Kalesi'ne beklediklerini söyledi.

Yanmaz, kalenin vatandaşların ziyaretine açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Genel Sekreterliği ve Akçakoca Belediyesinin el ele vererek çalışma yürüttüğünü kaydetti.
"Pandemi sürecinin hafiflemesiyle güzel bir açılışla kalemizi tamamen hizmete sunacağız." diyen Yanmaz, vatandaşları geçmişin izlerini sürmek için ilçeye davet etti.Kovid - 19 salgını nedeniyle geçen sezonun nispeten sakin geçtiğine değinen Yanmaz, yeni sezonda ziyaretçilerin, tarihi alanları salgın tedbirleri doğrultusunda gezerek geçmişin havasını soluyabileceğini ifade etti.
Ceneviz Kalesi'ne giden yolun asfaltlandığını belirten Yanmaz, bölgede ağaçlandırma çalışmalarının da kasıma kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Restorasyon Kültür Turizmi Muhabir Arkeoloji Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement