Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Drone - Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

DÜZCE - Drone - Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

- Karla kaplı yaylalardan drone görüntüleri Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründüDÜZCE / BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki yaylalar karla kaplandı. Düzce 'de kentin yüksek kesimlerindeki Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.Bahar mevsiminin ilk haftasındaki kar yağışı sonrası doğadaki eşsiz manzarayı yakından görmek isteyenler, araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında karın keyfini çıkardı.Güzel manzaraların oluştuğu karla kaplı yaylalar, drone ile havadan görüntülendi. - BoluBolu'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.Abant ve Gölcük tabiat parkları, Yedigöller ve Aladağ'daki yaylaların yüksek kesimleri, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Yaylalarda açan kardelen ve çiğdemler de kar altında kaldı.

Göller Hafta Sonu Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı