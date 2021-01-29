Düden Şelalesi'nden çamur aktı...Dünyaca ünlü şelale yağmur sonrası coştu, denizin rengi kahverengiye döndü

-İşletmelerin koyduğu lastik barikat ve setler

-şelaleden detay

-Fotoğraf çeken vatandaşlar detay

-Yıkılan çitler detay

-çitleri geçip fotoğraf çekenler

-Alparslan Canpolat röp.

-Eyüphan Bozkaya röp.

-Alman turist Thomas Hurch röp.

-Detaylar



( ANTALYA )- Su debisi 2 metre kadar yükselen Düden Şelalesi'nin kıyısında bulunan esnaflarsa taşkınlığa önlem amaçlı setler koydu- Şelalenin kahverengi çağladığını gören vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarına sarıldı ANTALYA



- Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nde son yağan şiddetli yağışla birlikte su debisi yükseldi, şelalenin kıyı kesimindeki işletmeler taşkınlığa önlem amacıyla setler koydu. Yağış nedeniyle coşan şelalenin suyu rengi de çamurla karışarak kahverengiye döndü. Vatandaşlar ve turistler oluşan manzarayı çitleri aşarak fotoğrafladı. Antalya’da Çarşamba günü etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, dünyaca ünlü Düden Şelalesinin su debisi 2 metre kadar yükseldi. Şelalenin etrafındaki işletmeler ise yükselen debi karşısında barikatlar koyarak tedbir aldı. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu alanda oluşan görüntü ise görenleri şaşırttı. Yağış nedeniyle coşan şelalenin rengi ise çamurla karışarak kahverengiye döndü. Şelalenin denizle buluştuğu kısımda akan çamurlu su da denizin rengini ikiye böldü. Oluşan manzarayı gören vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarına sarılarak şelalenin fotoğrafını çekti. Bazı ziyaretçilerse fırtınadan dolayı yıkılan çitleri geçerek şelaleyi paralel bölgeden fotoğraflamaya çalıştı. “Su taşmasın diye şeritlerle engel koymuşlar” Fırtına sonrası düdene gelen suyun 2-3 metre yükseldiğini belirten Alparslan Canpolat, “Ağacın orada tahtalar vardı, onları yuttu. Daha önce berraktı, şuan çamur akıyor. Bu su çok hızlı akıyor ve tehlikeli. Bence etrafına tel örülmeli” dedi.

Eyüphan Bozkaya da, “Dünkü fırtına ve yağmurdan dolayı çamur akıyor. Yol boyunca su taşmasın diye şeritlere engel koymuşlar” diye konuştu.

Çitleri geçip şelaleyi yakınından fotoğraf çeken yerleşik Alman turist Thomas Hurch ise, “Çok güzel. Dağlardan çok su geliyor. Dün çok yağmur yağdı. Biraz tehlikeli ama fotoğraf için yaptım” ifadelerini kullandı.



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