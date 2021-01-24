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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dondurucu soğukta saatlerce kaybolan papağanı aradılar

Dondurucu soğukta saatlerce kaybolan papağanı aradılar

Kuşu aramadan detay

Maneviyat Allah Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Telefondan açılan kuş sesi
-Sahibi ile röportaj

( SİVAS )-Sivas’ta kafesinden kaçan ‘Cennet papağanı’ sahiplerini saatlerce sokak sokak peşinden koşturdu, her yolu deneyen ailenin kuşu bir türlü kafesine geri dönmedi SİVAS

- Sivas’ta kafesinden kaçan ‘Cennet papağanı’ sahiplerini saatlerce sokak sokak peşinden koşturdu, her yolu deneyen ailenin kuşu bir türlü kafesine geri dönmedi. Sivas’ta soğuk hava hayvan sevgisine engel olamadı. Kent merkezine yaşayan Deliktaş ailesinin çok sevdikleri ve Şakir adını verdikleri ‘Cennet Papağanı’ cinsi kuşları kafesinden kaçtı. Büyük bir üzüntü yaşayan aile soğuk havaya rağmen kuşlarını bulmak için saatlerce sokaklarda dolaştı. Aile, kuşlarının yeniden kafese gelmesi için telefonlarından kuş sesi bile açtı. Yaklaşık 3 saat boyunca kuşlarının peşinden koşan aile her yolu denese de, kuş bir türlü kafesine geri dönmedi. “Soğukta üşümesin ölmesin diye çok uğraştık” Kuşun sahibi Hamdi Deliktaş, kuşları için soğukta üşümesin ölmesin diye çok uğraştıklarını belirterek, “Bugün maalesef kuş cama çıktı uçtu. 2-3 saattir peşindeyiz, balkonlara falan kondu ama en sonunda ürktü. Nereye gittiğini göremiyoruz soğukta üşümesin ölmesin diye çok uğraştık ama şuanda izini kaybettik. Canlı bir hayvan olduğu için maneviyattan ziyade ölmemesi için elimizden geleni yaptık ama baya ürktü hayvan, kafesinin yanına da gelmedi en sonunda uçup gitti. Ne tarafa gittiğini bulamadık, inşallah birinin camına konar oradan da eve alırlar ölmesini istemiyoruz’’ dedi.

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