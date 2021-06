Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği rakamlara yansıdı

- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçerken, felaketin yıldönümünde Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği bir kere daha hatırlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1929 yılından 2021 yılına kadar geçen 92 yıllık sürede meydana gelen sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 690 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize'de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti. Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle 65 büyük sel ve afet yaşandı. 1929 yılından 2021 yılına kadar Rize’de 28, Trabzon’da 18, Giresun’da 9, Gümüşhane’de 1, Ordu’da 3 ve Artvin’de 6 olmak üzere toplamda 65 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı. Bu afetlerde milyarlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, en çok can kaybı Trabzon’un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı. Doğu Karadeniz’de 1929 ile 2020 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınlar şu şekilde oluştu: 1929 Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü 1959 Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize’de taşkın: 13 ölü 1963 Trabzon’un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü 1963 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü 1965 Giresun ve Trabzon’da taşkın: 2 ölü 1973 Rize’nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü 1973 Rize’nin Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde heyelan: 4 ölü 1974 Gümüşhane’nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü 1977 Rize’nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü 1981 Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü 1982 Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü 1983 Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü 1985 Rize’de sel: 10 ölü 1988 Rize’nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü 1988 Trabzon’un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü 1990 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sel ve taşkın: 57 ölü 1990 Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü 1995 Rize’nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü 1996 Trabzon’un Of ilçesinde taşkın: 9 ölü 1997 Giresun’da taşkın 5: ölü 1998 Trabzon Sürmene’de ve Köprübaşı’na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü 2001 Rize’nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10 2002 Rize’nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü 2005 Rize’nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü 2005 Trabzon’un Of ilçesi sel ve taşkın: 7 ölü 2005 Rize’nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü 2005 Rize’nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü 2005 Rize’nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü 2005 Trabzon’un Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü 2006 Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü 2006 Giresun’da taşkın: 2 ölü 2006 Rize’nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü 2009 Rize’nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü 2009 Artvin’nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü 2009 Ordu’nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü 2009 Giresun’un Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü 2009 Ordu’da sel: 2 ölü 2009 Giresun'da sel: 1 ölü 2009 Artvin’in Şavşat ilçesinde sel: 5 öldü 2009 Artvin’in Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü 2009 Trabzon‘da heyelan: 2 ölü 2009 Trabzon’da sel: 2 ölü 2010 Giresun’un Dereli ilçesinde sel: 1 ölü 2010 Giresun’un Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü 2010 Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü 2010 Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü 2010 Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü 2011 Trabzon’un Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü 2013 Trabzon’un Yomra ilçesinde sel: 2 ölü 2015 Artvin’in Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü 2016 Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü 2016 Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 2 ölü 2016 Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü 2016 Rize’nin Fındıklı ilçesinde sel: 1 ölü 2016 Ordu’da sel: 4 ölü 2017 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü 2017 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü 2019 Trabzon’un Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 10 ölü 2020 Giresun’un Dereli, Doğankent ve Espiye ilçesindeki sel ve taşkın: 5’i asker 16 ölü 2020 Artvin’in Yusufeli ilçesinde sel: 4 ölü 2020 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 2 ölü 2020 Trabzon’un Of ilçesinde sel ve heyelan: 1 ölü (BK-ÖS-Y)