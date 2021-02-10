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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğaya bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri ve kuşlar görüntülendi

Doğaya bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri ve kuşlar görüntülendi

-Foto kapan ile yaban keçileri ve kuşların yem yerken görüntülenmesi

Jandarma Geri Dönüşüm Kar Yağışı Hayvan Irak 

--Yemlerin doğaya bırakılması

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da doğaya bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri ve kuşlar foto kapan ile görüntülendi. Doğun Anadolu Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve diğer illerle yoğun olarak yaban hayvanlarının desteklenmesi için çalışma yapıldı. Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da DKMP Elazığ Şubesi ekipleri, zaman zaman jandarmanın da desteğiyle özellikle yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Karakoçan, Keban, Baskil ve Sivrice ilçelerinde karla kaplı doğaya saman ve yem bırakıldı. Yem bırakılan bölgelere ise foto kapan kuruldu. Foto kapan ile dağ yaban keçilerinin ve kuşların doğaya bırakılan yemleri yediği görüntülenerek, yapılan çalışmaların olumlu geri dönüşümü sağlandı. Öteyandan, halen karla kaplı alanlarda, bölge genelinde ekiplerin saman ve yem bırakma çalışmasını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.
(CK-HİV-
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