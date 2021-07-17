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DENİZLİ - Evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı

DENİZLİ - Evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı

- Düğünden sonra elektrikli faytona binen gelin ve damat - Düğün konvoyu - Elektrikli gezinti aracının yapıldığı atölye - Elektrikli gezinti araçları üreten Tahir Öztürk ile röportaj - Gelin arabası yapılan fayton Denizli 'de elektrikli gezinti araçları üreten iş insanı, evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptıDENİZLİ (AA) - Denizli 'deki atölyesinde elektrikli gezinti araçları üreten Tahir Öztürk, evlenen kızına elektrikli faytonla hazırladığı gelin arabasıyla sürpriz yaptı.Merkezfendi ilçesindeki atölyesinde üreterek ihracatını yaptığı elektrikli gezinti araçlarıyla tanınan iş insanı Tahir Öztürk, Alper Öztemel ile hayatını birleştirecek olan kızı Merve için elektrikli fayton yapmaya karar verdi.Evlilik hazırlığı yapan kızına sürpriz hazırlayan baba Öztürk, yaptığı elektrikli faytonu süsledikten sonra kızı ve damadını bindirerek kent içinde konvoy düzenledi.
Tahir Öztürk, gazetecilere kızına bir sürpriz yapmak istediğini, yıllardır kendi yaptığı elektrikli faytonla kızını gelin etmenin hayalini kurduğunu söyledi.

Öztürk, "Çok şükür haberi olmadan bir ay gibi bir sürede bu faytonu hazırladık. Çağırınca sürpriz oldu. Kızım için unutulmaz bir gündü. Çok mutlu oldum, kızım da çok mutlu oldu." dedi.
Atlı faytonun yapısını bozmadan elektrikli fayton şeklinde tasarladıklarını aktaran Öztürk, faytona atın kişneme sesini de koyduklarını sözlerine ekledi.Merve Öztemel de çok özel bir gelin arabasıyla dünya evine girdiklerini, aracı babasının yapmasının kendisi için çok özel olduğunu belirterek, elektrikli faytonla düzenlenen konvoyu da unutamayacaklarını ifade etti.

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