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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

Drone görüntüleri

Kırköy 

-Müsilajdan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı. Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi. Marmara denizinde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı. Bakırköy açılarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahille vurduğu görüldü.
Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.
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