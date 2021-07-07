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Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü

Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü

VATANDAŞLAR

Yağmur Sağanak Yağış Altın Yağan Sağanak 

-GELEN SULAR
-DUVARLARDAN AKANLAR
-FARKLI AÇILAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın dağ ilçelerinden Başköy'de yoğun yağış sonrası meydana gel sel, asfaltları bile söktü. Bursa'da iki gündür aralıklarla yağan yağmurlar, etkisini gösteriyor. Farklı köy ve ilçelerde meydana gelen seller, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın dağ ilçesi Başköy'de de sağanak yağış sele sebep oldu. Dere yatağı taşarken, tarlalar zarar gördü. Sular altında kalan sokaklardan sular çekilince verdiği tahribat gün yüzüne çıktı. Asfaltların bile söküldüğü mahallede, su boruları ortaya çıktı.
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