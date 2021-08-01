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Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Ayçiçeği tarlası drone görüntüsü

Günebakan Ekonomi Oksijen 

-Vatandaşların fotoğraf çekilmesi detay
-Röportaj
-Detay

( SİVAS -DRONE)-Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı SİVAS

- Sivas’ta çiçek açan ayçiçeği tarlası ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sivas kent merkezine yakın bir noktada yaklaşık bin dönüm araziye ekilen günebakanlar çiçek açtı. Sarı rengiyle göz kamaştıran ayçiçekleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bazı vatandaşlar alana gelerek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Ekim ayının sonlarına doğru hasat edilmesi beklenen ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen drone ile havadan da görüntülendi. “Manzarayı gören fotoğraf çektiriyor” Erkan İlter, vatandaşların ayçiçeği tarlasına gelip fotoğraf çekildiğini söyleyerek, “ Görüntü olarak güzel. Hem ülke ekonomisine katkı sağladığı için güzel. Verdiği oksijen güzel. Bir anlamda geçici bir orman oluyor burası. Burada düğün sahipleri gelinlerimiz, damatlarımız falan gelip fotoğraf çekiliyor” dedi.

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