Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Salda Köyü'nün kanalizasyonun göle aktığı iddialarını yalanladı

-Dere yatağından görüntü

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı acıklaması.



( BURDUR )- "Göl suyu içme suyuna yakın kalitede"- "Salda Gölünde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir" BURDUR



- Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Salda köyünün kanalizasyonunun göle aktığı konusundaki kamuoyundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Salda köyünün kanalizasyonun üç gözlü sızdırmaz fosseptik ve ardından iyi bir doğal arıtmadan geçtikten sonra üç kilometrelik dereden aktığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, dere ağzında herhangi bir kirlenmenin olmadığını ve Salda Gölü'nün 4 farklı noktasından alınan numunelerde suyun temiz çıktığını söyledi.



Salda Gölü'nün çevresindeki köyler için ileri biyolojik arıtma tesisi ihalesinin 24 Haziran'da yapılacağına dikkat çeken Alacatlı, Göl suyunun içme suyu kalitesine yakın olduğunu dile getirdi. Kirlilik iddialarının düzenli şekilde her yıl gündeme getirildiğini ifade eden İl Müdürü Alacatlı, "Salda Gölü'nde dört noktadan her ay düzenli olarak numuneler alınıyor. Çıkan sonuca göre de göl suyu A sınıfı kalitede yüzme suyuna sahip. Bu iddialarla algı yaratılıyor. İddialara karşı biz de gölün temiz olduğunu, temiz kalması için elimizden gelini yaptığımızı açıklıyoruz. Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabi ki yalan ve asılsız" dedi.

(CTK -

