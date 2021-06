Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyla bir video yayımladı. Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran dolayısıyla bir video yayımlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyayı güzelleştirmeyi, var oluşlarının gayesi olarak gördüklerini ifade ederek, “Tertemiz suları, berrak havası ve bağlarıyla; seyahatnamelere, romanlara, şiirlere konu olmuş Meram’dan, herkesin 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyorum. Bizler gökte uçan kuşu, deryada yüzen balığı, meyve veren ağacı kendimize dost bilenleriz, kardeş bilenleriz. Soluduğu havayı, her yerinden bereket fışkıran toprağı, akarsularımızı emanet kabul edenleriz. Dağları, gölleri, denizleri, bin bir çeşit canlısıyla; ortak evimiz olan dünyayı güzelleştirmeyi, var oluşumuzun gayesi olarak görüyoruz” dedi.

“Çözüm, canlı cansız tüm varlıklarımızı gözümüz gibi korumaktır” İklim değişikliklerinin her geçen gün arttığını belirten Bakan Kurum, “Allah, dünyayı en güzel surette, insan ile doğa arasında bir denge üzerinde yarattı. Fakat son 2 yüzyılda insanoğlu çevreyi tahrib etti, dengeyi bozdu. İhtiyacından fazla tüketti. Ağacın, gölün, denizin, canlıların bir yaşam hakkı olduğunu bir süreliğine unuttu. Fakat bugün dünyamız, kendisini çok ağır bedeller ödeterek hatırlatmaktadır. 2020 yılı boyunca ve hala etkilerini yaşadığımız korona virüs salgını gibi hastalıklar, tüm dünyaya olanca hızlıca yayılıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri kat be kat arttı ve artmaya devam ediyor. Çözüm, canlı cansız tüm varlıklarımızı gözümüz gibi korumaktır. Biz ülke olarak, çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun; yeni yeşil alanlardan, temiz denizlerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çevreye sevdalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; son 20 yılda hayata geçirdiğimiz binlerce yeşil yatırımla bugün şehirlerimiz daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir” diye konuştu.

“Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz” Bakan Kurum, doğayı merkeze alan bir anlayış benimsediklerini söyleyerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, “çevreye saygılı şehirler” ilkesiyle, “Türkiye’nin Ekolojik Dönüşümü”nü hızlandırdık. Şehirlerimizi çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ediyoruz. Kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak için sıfır atık ve akıllı şehir sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten şehirler, binalar inşa ediyor; şehirlerimizi, salgın koşulları ve sonrası için hazırlıyoruz. Ekolojik koridorlarımızla; doğal alanlarımızı, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, sulak alanlarımızı birbirine bağlıyoruz. Yürüttüğümüz doğa eksenli projelerle, İstanbul’un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldık. Medeniyetimizin bahçe kültürünü, millet bahçelerimizle yeniden ihya ediyoruz. Böylece şehirlerimize; yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu açık, büyük, yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bisikleti bir hayat tarzı haline getirmek istiyor, yüzlerce kilometre uzunlukta Bisiklet yolları, yeşil yürüyüş yolları yapıyoruz. Mavi vatanımız denizlerimiz, ev sahibi kuğular olan göllerimiz, binbir türlü balığa yuva olan akarsularımız, ülkemizin akciğeri olan ormanlarımız için, çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz, çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu. “Güçlü Türkiye’nin Çevreye Saygılı Şehirlerini hep birlikte kuracağız” Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da bir çok projeyi hizmete sunacaklarını kaydeden Kurum, “5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçelerinden atıksu arıtma tesislerine, bisiklet yollarından sıfır atığa ve çevre yatırımlarımıza kadar onlarca projemizi hizmetinize sunacağız. ‘Güçlü Türkiye’nin Çevreye Saygılı Şehirlerini’ hep birlikte kuracağız. Bunu hep birlikte yapacağız, 84 milyon Büyük Türkiye Ailesi’yle el ele başaracağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’müz kutlu olsun” şeklinde konuştu.