Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

- Yağan doluyla beyaza bürünen Ardahan-Çıldır karayolundan görüntü

Ekince Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Dolu Yağışı Sağanak 

-- Dolu yağışı sonrası camları kırılan ve kaportası ezilen araçtan görüntü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Çıldır ilçesinde sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu da onlarca araç zarar gördü. Ardahan’da bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Ardahan-Çıldır karayolu yağan doluyla beyaza büründü. Kara yolunda bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Kaportaları zarar gördü. Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi. Dolu yağışının etkili olduğu Çıldır ilçesine bağlı Beyrehatun köyünde Murat Gökçe’ye ait aracın camı kırıldı, kaportası zarar gördü. Gökçe destek beklediğini söyleyerek, ’’Zararımız büyük, camlar paramparça olmuş, kaportada büyük oranda zarar var. Üstü brandayla örtülü olduğu halde bu şekilde zarar gördü. Bu da dolunun büyüklüğünü gösteriyor.’’ Dedi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle de ekili araziler zarar gördü. (OY-AT)
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı