Cehennem Vadisi huzurun sağlamasıyla ‘Cennet Vadisi’ne dönüştü

-Bölgeden görüntü

-Vadiden görüntü

-4 mevsimden görüntü

-Röportaj

-Pancarcılardan görüntü

-Dağlardan görüntü

-Kardan görüntü

-Röportaj

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( HAKKARİ ) -- 4 mevsimin yaşandığı Cennet ve Cehennem vadileri kendine hayran bırakıyor HAKKARİ



- Hakkari’deki Cilo Dağı eteklerinde yer alan Cennet ve Cehennem vadileri, bölgede yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde hakim kılınan huzur ortamıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor. Bölgenin eşsiz manzarasıyla nam salan Cennet ve Cehennem vadileri, dört mevsimin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımdaki doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bir tarafı binlerce yıllık devasa buzullarla kaplı olan vadi, diğer tarafında ise çeşit çeşit çiçeklerle muhteşem bir görüntüye sahip. Hakkari ile Yüksekova arasında bulunan Cilo Dağı’nın eteklerinde ve yıllarca çatışmalara sahne olan Cennet ve Cehennem vadileri, huzurun gelmesiyle artık ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye’nin ikinci en yüksek dağı olarak bilinen Cilo Dağı eteklerinde 4 mevsimin bir arada yaşandığı vadiler, çeşit çeşit bitki türüyle de büyük ilgi uyandırıyor. Kendiliğinde yetişen ve değişik şekillerde tüketilen bitkiler başta olmak üzere hayvancılık için de vazgeçilmez bir bölge olan vadiler, bölge halkı tarafından da büyük ilgi görüyor. “Sağlanan huzur ortamıyla buralar cennete dönüşmüş” Cennet ve Cehennem vadileri; buzulları, rengarenk çiçekleri, etrafındaki dağlarla oluşturduğu görsel güzellik, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Uzun yıllardır vadiye gelemediklerini belirten Nevzat Alter adlı vatandaş, “Eskiden yaşanan olaylardan dolayı gelemiyorduk. Şimdi sağlanan huzur ortamıyla buralar cennete dönüşmüş. Artık sazımızla geliyoruz ve buraya doğal güzellikler arasında türkü söylüyoruz. Bu güzelliklerin arasında piknik yapıyoruz, pancar topluyoruz ve burada olan huzurdan dolayı çok sevinçliyiz. Burası en kısa sürede turizme açılmalı. Çünkü Hakkari ve Yüksekova’da hayat var” dedi.

“Dört mevsimin yaşandığı yer Ailesiyle Mersin’den pancar toplamak için bölgeye gelen Mehmet Akay da, “Güvenlik nedeniyle kolay kolay kimse gelemiyordu. Artık millet hem piknik hem de pancar toplamak için rahatlıkla geliyor. Buranın anlatılması çok zor, ancak yaşanması gerekir. Çünkü harika bir yer. Dört mevsimin yaşandığı yer. Bir tarafımız kış, bir tarafımız yaz, bir tarafımız bahar. Artık buralar turizme açılmalı ve herkes buraları kesinlikle görmeli. Burada huzur var, hayat var” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)

