ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Erenköy İlkokulu'nu ziyaret etti
- Erenköy İlkokulu'na ziyaret - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğrencilerin okudukları kitapları dinlemesi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un robotik çalışmaları ve deney yapan öğrencileri izlemesiÇANAKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılış ve ziyaret programları için geldiği Çanakkale 'de Erenköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerin robotik sunumlarını ve deney uygulamaları hakkında bilgi aldı.
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