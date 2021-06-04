Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Erenköy İlkokulu'nu ziyaret etti

ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Erenköy İlkokulu'nu ziyaret etti

- Erenköy İlkokulu'na ziyaret - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğrencilerin okudukları kitapları dinlemesi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un robotik çalışmaları ve deney yapan öğrencileri izlemesiÇANAKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılış ve ziyaret programları için geldiği Çanakkale 'de Erenköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerin robotik sunumlarını ve deney uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Öğretmenler Öğretmen Akkale Öğrenciler Robot 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement