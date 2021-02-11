Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı

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( İSTANBUL -DRONE)- Caddebostan Sahili'ni ve kayalıkları kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı İSTANBUL



- Kadıköy’de Caddebostan Sahili'nde kayalıkları kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı. Denizde etkili olan dalgalar, kırmızı yosunları sahildeki kayalıklara çıkararak kırmızı görüntüler oluşturdu. Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar ile çöpler drone ile havadan görüntülendi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın aydınlanmasıyla beraber sahile vuran kırmızı yosunlar ve çöpler göze çarptı. Sahilin ve kayalıkların adeta kırmızı renge bürünmesine sebep olan yosunlar görenlerin ilgisini çekti. Denizde etkili olan ve kayalıkları döven dalgalar nedeniyle kırmızı yosunlar ile çöpler denizden sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle sahil ve kayalıklar kırmızı renge büründü. Caddebostan sahilini ve kayalıkları kaplayan kırmızı yosunlar ve çöpler drone ile havadan görüntülendi.



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