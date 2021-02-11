Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı

Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı

drone görüntüsü

Kayalı 

-Yosunlar
-Sahildeki yosunlar
-Kayalıkları kaplayan yosunlar
-Çöpler
-Temizlik
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Caddebostan Sahili'ni ve kayalıkları kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı İSTANBUL

- Kadıköy’de Caddebostan Sahili'nde kayalıkları kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı. Denizde etkili olan dalgalar, kırmızı yosunları sahildeki kayalıklara çıkararak kırmızı görüntüler oluşturdu. Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar ile çöpler drone ile havadan görüntülendi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın aydınlanmasıyla beraber sahile vuran kırmızı yosunlar ve çöpler göze çarptı. Sahilin ve kayalıkların adeta kırmızı renge bürünmesine sebep olan yosunlar görenlerin ilgisini çekti. Denizde etkili olan ve kayalıkları döven dalgalar nedeniyle kırmızı yosunlar ile çöpler denizden sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle sahil ve kayalıklar kırmızı renge büründü. Caddebostan sahilini ve kayalıkları kaplayan kırmızı yosunlar ve çöpler drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı