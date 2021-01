Buz tutan Nazik Gölü’nde Sibirya’yı aratmayan görüntüler

-Buz Tutan Nazik Gölü etrafındaki çalılardan görüntü

-Buz tutan Nazik Gölü üzerinde köy sakinlerinin yürüyüşü

-Köy çocuklarının buz tutan göl üzerinde kaymasından detay görüntüler

-Köy Sakinlerinden Abdurrahim Ayaz’ın konuşması



( BİTLİS - DRONE)- Şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü havadan görüntülendi BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün donmuş hali havadan görüntülenirken, etrafında bulunan ağaç ve çalılıklarının buz tutması ise Sibirya’yı aratmayan manzaralar oluşturdu. . Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan gölün etrafındaki ağaçlar ve çalılıklar da buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü’nün değişik desenlere bürünen yüzeyi ve göl üzerindeki kuşlar havadan drone ile görüntülendi. Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar ise buz tutan göl yüzeyinde oyunlar oynayarak eğleniyor. Bazı balıkçıların buzları kırarak balık avladığı gölün ocak ayının ortalarında donmaya başladığını söyleyen Dilburnu köyü sakinlerinden Abdurrahim Ayaz, “Şu an Nazik Gölü üzerinde bulunmaktayız. Bu yıl aslında Doğu Anadolu Bölgesinde gecikmeli bir kar yağışı oldu. Normalde ocak ayında buz tutması gereken Nazik Gölü, bu yıl bir ay gecikmeli buz tuttu. Şu an çok sağlam değil buz tabakası. Birkaç gün daha bu soğuklar devam ederse buz daha da kalınlaşacaktır. Köyümüzdeki çocukların eğlence merkezidir. Buzun üzerinde kayıyorlar ve oynuyorlar. Nazik Gölü civarında 4-5 köy bulunmaktadır. Gölgören, Alakır, Nazik, Karaağaç ve Ovakışla beldesi bulunmaktadır. Genelde buradaki insanların çoğu avcılıkla geçimini sağlıyor. Buz biraz daha kalınlaşırsa tekrar avlanmaya çıkacağız. Buzu keserek ağlarımızı salacağız. Artık nasibimize ne gelirse” dedi.





