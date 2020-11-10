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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Köyceğiz - MUĞLA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Köyceğiz - MUĞLA

- Sporcuların saygı duruşu - Kürek Milli Takım antrenörü Sonat Doğan'ın konuşmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzMUĞLA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Muğla 'nın ilçelerinde, törenle anıldı.Köyceğiz'de ise su sporları merkezinde hazırlık kampına katılan Kürek Milli Takımı, saat 09.05'de saygı duruşunda bulundu.Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan ise "Atamızın Anıtkabir'deki özel eşyalarının arasında kürek makinesi vardır. Onun izinden gideceğiz. Türk bayrağını her uluslararası müsabakada en yükseğe çektirmek hedefimiz. Suyun üstündeki başarılarımızı atamıza ve Türk milletine armağan etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Su Sporları Saygı Duruşu Uluslararası 

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