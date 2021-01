Bu balonlar her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyor

-Balonun tanıtımı

- Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonları, altına takılan radiosonde cihazıyla atmosferin her katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildiriyor. Balonlar, hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ankara, Isparta, Samsun, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri’deki istasyonlarından günde 18 balon gökyüzüne bırakılarak basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar bilgileri alınıyor. Yer istasyonlarından her gün saat 14.35 ve 02.35'te bırakılan balonlara bağlanan radiosonde cihazı yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar çıkarak, havada kaldığı 1,5 - 2 saat arasında havadaki bilgileri radyo dalgaları aracılığıyla yer istasyonuna iletiyor. Bu sayede günlük ve haftalık hava tahminleri belirlenmiş oluyor. Ayrıca tek kullanımlık radiosonde cihazının yeryüzüne gelişigüzel düşmemesi için de paraşüt takılıyor. “Bilgiler hava tahmini haritalarını çizmemize yarıyor” Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Ertaç Özal, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Günde 2 defa attığımız balonumuzdan basınç, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve rüzgar şiddeti bilgilerini alıyoruz. Bizimle birlikte Türkiye’de 9 ilimizde bu uçuş eş zamanlı olarak yapılıyor. Aynı anda diğer ülkelerde de bu uçuş yapılıyor. Paylaşılan bu bilgiler bizim her gün hava tahmini yapmak için kullandığımız haritaları çizmemize yarıyor. Bu haritaları çizmek için bilgiler çok önemli. Bu haritalar günde 2 defa güncelleniyor” diye konuştu.

Öte yandan Özal, meteoroloji balonları sayesinde olası afetleri önceden bildiklerini ve uyarı yaptıklarını sözlerine ekledi. (UMT-



