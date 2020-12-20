Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar

Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar

Mahalle sakinlerinin kürekle yol çalışmasından görüntüler

Yol Çalışması Kış Mevsimi 

-Yoldan geçen araçlardan görüntüler
-Küçük Sergen Mahalle Muhtarı Abdulkadir Çevik'in konuşmaları
-Mahalle sakinlerinden detaylar
-detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi kırsalında yıllardır yollarının yapılmadığını iddia eden yöre halkı, bozuk olan yolları kendi çabalarıyla onarmaya çalışıyor.Suruç ilçesine bağlı kırsal Küçük Sergen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır yapılmayan yollarını kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyor. İlçeye yaklaşık 5 kilometre mesafede olan yolun kış mevsiminde yağmurun yağmasıyla birlikte bozulduğunu iddia eden mahalleli, ellerine kürek alarak yolu tamir etmeye çalışıyor. Yağmur sonrası yolda oluşan çamur, çukur, su birikintisi ve tümsekler nedeniyle mahalleye ulaşımın 30 dakikada sağlandığını söyleyen yöre halkı, belediye yetkililerinden yollarının bir an önce yapılması için gereken adımları atmalarını istedi.“Bozuk olan yollarımızın yapılmasını istiyoruz”Bozuk olan yollarının tamir edilmesi için yetkililerin adım atmalarını talep ettiklerini dile getiren Küçük Sergen Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Çevik, “Biz bozuk olan yollarımızın tamirini yapıyoruz. Suruç ile mahallemiz arasında 5 kilometrelik mesafe var. Bozuk olan yollarımızı kürekle yapmaya çalışıyoruz. Yolumuzun tamir edilebilmesi için defalarca belediyeye dilekçe verdik. Şimdiye kadar herhangi bir adım atılmadı. Mağdur durumdayız. Yetkililerden bir an önce yolun yapılması için adım atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement