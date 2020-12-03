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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Kafesinden kaçan papağanın yakalanması için çalışma başlatıldı

BOLU - Kafesinden kaçan papağanın yakalanması için çalışma başlatıldı

- İtfaiye ekiplerinin papağanı kurtarma çabaları Bolu 'da kafesinden kaçan papağanın yakalanması için çalışma başlatıldıBOLU (AA) - Bolu 'da yabancı uyruklu kişinin aracında bulunan kafesten kaçan papağanın yakalanması için itfaiye ekiplerinin katılımıyla çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu bir kişi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak aracında bulunan pembe kuyruklu papağanın kaçtığını ve Karaçayır Mahallesi'nde bir ağaca konduğunu bildirdi.Bunun üzerine ekipler, bölgede papağanın yakalanması için çalışma başlattı.İtfaiye eriyle itfaiye aracının merdiven sepetine binen papağanın sahibi, hayvanı yakalamaya çalıştı.Papağana yaklaşan itfaiye eri ve sahibi, hayvanı yakalayamadı. Papağan konduğu ağaçtan ayrılarak şehir merkezine doğru uçtu.Yaklaşık 14 bin lira değerinde olduğu belirtilen papağanın yakalanması için çalışma devam ediyor.

İtfaiye Aracı Bild Akalan İtfaiye Eri Hayvan 

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